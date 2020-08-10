Белорусские силовики открыли огонь по протестующим в Минске — в результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает «Наша Нива».

Сообщается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно из чего стреляли.

По данным издания TUT.by, там взорвалась светошумовая граната.

А издание NEXTA сообщает, что в результате происшествия получили ранения несколько человек, среди которых журналистка издания «Наша Нива». Она была госпитализирована.

Также, против людей, которые собрались на Кальварийской в Минске, возле ТЦ «Корона», силовики применили слезоточивый газ. Люди рассредоточились по дворам.

Также появилась информация о том, что Светлану Тихановскую, занявшую второе место на выборах президента Белоруссии, удерживают в ЦИК. Об этом сообщил в ее штабе.

Силовики в Білорусі знову застосували гранати проти протестувальників — у країні знову вийшли на протести pic.twitter.com/Rvcrdbp1ao — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2020

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси ОМОН полностью заблокировал район Стелы в Минске, где в 7 часов вечера должны были собраться протестующие.

А кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком.