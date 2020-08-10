COVID-19 продолжает атаковать мир. По состоянию на 10 августа по всему миру зарегистрировано 19 миллионов 863 тысячи 850 случаев заболевания.

Как передает Zavtra, выздоровели 12 117 346 человек. Одновременно с этим, умерли от осложнений вызванных COVID-19 731 тысяча 374 человека.

В лидерах по заболеваемости и смертности находятся такие страны:

США — 5 миллионов 44 тысячи 864 человека заболели и 162 938 умерли,

Бразилия — 3 035 422 заболели и 101 049 умерли,

Индия — 2 215 074 инфицированных и 44 386 умерших,

Россия — 885 718 и 14 903,

Южная Африка — 559 859 и 10 408,

Мексика — 480 278 и 52 298,

Перу — 478 024 и 21 072.

В остальных странах заболели меньше 400 тысяч человек.

В статистике смертности также лидируют:

Великобритания — 46 659 человек скончались, Италия — 35 205, Франция — 30 327, Испания — 28 503, Иран — 18 427, Колумбия — 12 842.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек. Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки). Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).