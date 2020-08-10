Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси.

«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — пишет агентство.

Жалобу конкурента Лукашенко решила подать после того, как ЦИК озвучил предварительные данные о результатах выборов. Согласно ним, Александр Лукашенко набрал 80,23%, а Светлана Тихановская — 9,9%.

Как уточняется, Тихановская требует признать озвученные результаты выборов недействительными, а также настаивает на проведении повторного подсчёта голосов или повторного голосования на ряде участков.

Ранее Светлана Тихановская, кандидат на пост президента Беларуси, уже заявляла, что не признает предварительные официальные итоги выборов президента.

Как мы рассказывали ранее, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко и оппозиционный экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская по-разному отвечали на вопрос: «чей Крым?».

Также, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов: Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%.