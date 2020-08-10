Ответственность за выявление школьников с симптомами коронавируса в школах будет лежать на руководстве учебных заведений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, министерства здравоохранения и образования Украины разработали для школ протокол действий в случае вспышек коронавируса.

«У нас достаточно четко определены все эти правила. Все эти правила мы разрабатывали вместе с Министерством образования и науки. В этих правилах определено, что это возлагается на руководство школы — эта обязанность по выявлению детей с признаками респираторной болезни, проведение термоскрининга, как обращаться в том числе в больницы, в какие сроки», — сказал Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Южной Корее у иностранцев обнаружили новый мутировавший коронавирус.

А Вселенский Патриарх Варфоломей дал понять, что Православная церковь не будет пересматривать способ причастия, ведь во время этой процедуры «нельзя заразиться коронавирусной инфекцией».