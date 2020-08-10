Под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Задержание произошло в ходе стычки участников протеста и правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, всего задержали шесть человек.

Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Александра Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержанные, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, в ходе которой было повреждено авто полиции.

Напомним, к посольству Беларуси в Украине 10 августа несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов.

За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Сейчас под посольством находится несколько десятков человек. Среди присутствующих есть граждане Беларуси.