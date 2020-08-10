В Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек.

Об этом свидетельствует официальная статистика.

Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки).

Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).

COVID-19 в Украине: статистика по областям

Винницкая область — 2985 (+11)

Волынская область — 4327 (+45)

Днепропетровская область — 1571 (+24)

Донецкая область — 976 (+1)

Житомирская область — 2154 (+23)

Закарпатская область — 5809 (+44)

Запорожская область — 953 (+16)

Ивано-Франковская область — 5797 (+121)

Кировоградская область — 724 (+3)

Киев — 9564 (+66)

Киевская область — 4197 (+21)

Львовская область — 10981 (+130)

Луганская область — 155 (+2)

Николаевская область — 716 (+11)

Одесская область — 4230 (+65)

Полтавская область — 497 (+3)

Ровненская область — 6923 (+83)

Сумская область — 699 (31)

Тернопольская область — 3324 (+35)

Харьковская область — 4901 (+117)

Херсонская область — 269 (+2)

Хмельницкая область — 1368 (+22)

Черновицкая область — 6777 (+108)

Черкасская область — 1036 (+14)

Черниговская область — 1024 (+10)

Премьер-министр Денис Шмигаль ранее заявил, что с 1 сентября дети пойдут в школы, только в регионах «красной зоны» возможен карантин.