В Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек.
Об этом свидетельствует официальная статистика.
Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки).
Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).
COVID-19 в Украине: статистика по областям
Винницкая область — 2985 (+11)
Волынская область — 4327 (+45)
Днепропетровская область — 1571 (+24)
Донецкая область — 976 (+1)
Житомирская область — 2154 (+23)
Закарпатская область — 5809 (+44)
Запорожская область — 953 (+16)
Ивано-Франковская область — 5797 (+121)
Кировоградская область — 724 (+3)
Киев — 9564 (+66)
Киевская область — 4197 (+21)
Львовская область — 10981 (+130)
Луганская область — 155 (+2)
Николаевская область — 716 (+11)
Одесская область — 4230 (+65)
Полтавская область — 497 (+3)
Ровненская область — 6923 (+83)
Сумская область — 699 (31)
Тернопольская область — 3324 (+35)
Харьковская область — 4901 (+117)
Херсонская область — 269 (+2)
Хмельницкая область — 1368 (+22)
Черновицкая область — 6777 (+108)
Черкасская область — 1036 (+14)
Черниговская область — 1024 (+10)
Премьер-министр Денис Шмигаль ранее заявил, что с 1 сентября дети пойдут в школы, только в регионах «красной зоны» возможен карантин.