В Киеве неизвестные сообщили о минировании ряда посольств иностранных государств.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как стало известно, на электронную почту одного из посольств пришло письмо в котором было указано, что заминировано все посольство.

Также появились похожие сообщения о минировании еще около десяти посольств в разных районах Киева.

«На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений», – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В то же время в ведомстве не смогли предоставить конкретную информацию, о каких именно посольствах идет речь.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве была остановлена работа станции метро Лукьяновская после сообщения о бомбе.

А накануне в Киеве, возле метро «Минская» прогремел взрыв. На месте нашли чемодан, в которым были самодельные взрывные устройства.