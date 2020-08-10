В России в Волгограде произошел взрыв на газовой заправке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Борус», передает Zavtra.
Первые секунды после взрыва удалось снять на видео.
На кадрах можно увидеть огромный, ярко-оранжевый столб огня. А после начинает идти черный дым.
ЧП произошло на проспекте Ленина, 124. Сейчас на месте работают экстренные службы.
По предварительной информации, 4 человека пострадали. В настоящее время все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева, на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство.
А в Ливане озвучили три основные версии причины масштабного взрыва в порту Бейрута.