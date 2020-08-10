В России в Волгограде произошел взрыв на газовой заправке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Борус», передает Zavtra.

Первые секунды после взрыва удалось снять на видео.

На кадрах можно увидеть огромный, ярко-оранжевый столб огня. А после начинает идти черный дым.

ЧП произошло на проспекте Ленина, 124. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По предварительной информации, 4 человека пострадали. В настоящее время все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева, на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство.

А в Ливане озвучили три основные версии причины масштабного взрыва в порту Бейрута.