В Украине усилили контроль за соблюдением карантина в стране.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Zavtra.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.

Он добавил, что до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

«Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее», — уточнил Шмыгаль.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:

разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований;

руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;

Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;

Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения «Дій вдома».

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.

А тем временем, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль, чиновники вернут строгий карантин.