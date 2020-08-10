Всемирной организации здравоохранения не хватает средств для глобальной борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Global News.

По его словам, существует огромный разрыв между средствами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и средствами, выделенными во всем мире.

В настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств.

«Это — только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов», — заявил глава ВОЗ.

Как мы уже рассказывали ранее, из-за стремительного роста количества случаев заболевания Covid-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить готовность больниц оказывать помощь больным.

Тем временем, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек.