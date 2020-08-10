Количество смертей от коронавирусной инфекции в Украине может вырасти до 40-50 человек в день. Это произойдет в случае, если количество инфицированных возрастет до двух тысяч случаев ежедневно.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского, передает сайт президента Украины.

«В ходе совещания было отмечено, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах», – говорится в сообщении.

Зеленский выразил мнение, что украинцам необходимо еще раз четко разъяснить правила и особенности карантина.

«Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие – в «зеленой», – подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, ответственность за выявление школьников с симптомами коронавируса в школах будет лежать на руководстве учебных заведений.

Тем временем, COVID-19 продолжает атаковать мир. По состоянию на 10 августа по всему миру зарегистрировано 19 миллионов 863 тысячи 850 случаев заболевания.