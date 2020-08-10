Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов.

Как передает Zavtra, побеждает Александр Лукашенко.

По информации ЦИК:

Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

Светлана Тихановская — 9,9%

Анна Канопацкая — 1,68%

Андрей Дмитриев — 1,04 %

Сергей Черечень — 1,13 %

Против всех — 6,02%

Водометы, резиновые пули, гранаты и электрошокеры: посмотрите, как милиция разгоняла протестующих в Минске

Отметим, 9 августа сразу после закрытия избирательных участков противники Лукашенко стали собираться в центре Минска. Только в районе проспекта Победителей собрались тысячи протестующих. В какой-то момент началось противостояние с минскими силовиками: против противников Лукашенко применили водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Ранения получили десятки людей. Кроме того, многих задержали.