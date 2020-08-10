Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов.
Как передает Zavtra, побеждает Александр Лукашенко.
По информации ЦИК:
Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
Светлана Тихановская — 9,9%
Анна Канопацкая — 1,68%
Андрей Дмитриев — 1,04 %
Сергей Черечень — 1,13 %
Против всех — 6,02%
Водометы, резиновые пули, гранаты и электрошокеры: посмотрите, как милиция разгоняла протестующих в Минске
Отметим, 9 августа сразу после закрытия избирательных участков противники Лукашенко стали собираться в центре Минска. Только в районе проспекта Победителей собрались тысячи протестующих. В какой-то момент началось противостояние с минскими силовиками: против противников Лукашенко применили водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Ранения получили десятки людей. Кроме того, многих задержали.