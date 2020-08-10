Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие в Беларуси президентские выборы. В частности, он призвал соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от насилия.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале президента.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту. который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — комментирует Зеленский.

Зеленский призвал Беларусь к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия:

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалога. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия».

Зеленский считает, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, а также постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», — добавил он.

Интересно, что мир уже поделился на два лагеря: есть те, кто сразу признал результаты выборов и принялся поздравлять Лукашенко, и те, кто встревожен сложившейся ситуацией. К примеру, первыми, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, стали: лидер КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в миссии СНГ также заявили, что выборы в Беларуси прошли достойно: «Мы даем положительную оценку организации процесса, но отличием кампании был политический накал». Миссия наблюдателей СНГ также сообщила, что не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов. Отдельные нарушения, по их мнению, не носили системного характера.

Одновременно с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС из-за происходящего в Беларуси: «Мы должны быть солидарными с белорусами и поддерживать их в стремлении к свободе».

Как сообщалось ранее, 9 августа сразу после закрытия избирательных участков противники Лукашенко стали собираться в центре Минска. Только в районе проспекта Победителей собрались тысячи протестующих. В какой-то момент началось противостояние с минскими силовиками: против противников Лукашенко применили водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Ранения получили десятки людей. Кроме того, многих задержали.

Водометы, резиновые пули, гранаты и электрошокеры: посмотрите, как милиция разгоняла протестующих в Минске

Протесты в Бресте

Вместе с тем правозащитники говорят, что число задержанных во время протестов в Беларуси превысило 120 человек. Также есть один погибший, его сбил автозак.

Тем временем, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов: Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%.