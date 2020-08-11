Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил информацию о поджоге своего автомобиля Tesla.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль — Тесла S))) Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?» — написал он в Facebook.

Богдан расценил инцидент как угрозу от власти.

«Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм — ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик)))», — пишет юрист.

Также он пообещал «вывести на чистую воду» виновных и «обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных — не обещаю)».

Напомним, электромобиль Tesla в ночь на 11 августа подожгли во дворе дома на улице Юности. Момент поджога сняли камеры видеонаблюдения.

Ранее СМИ сообщали, что у бывшего главы Офиса президента есть Tesla Model X, которую он купил в 2016 году. Эту машину многие украинцы помнят, как автомобиль, в котором в свое время записывал обращения к народу президент Владимир Зеленский.