Курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен. Также возможно незначительное укрепление гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его мнению, НБУ и в дальнейшем будет приобретать небольшие объемы валюты для пополнения международных резервов, минимизируя свое влияние на курс и разрешая рынку балансироваться самостоятельно.

Котович также напомнил, что ситуация на валютном рынке продолжила стабилизироваться и постепенно гривна даже усилилась на 0,44%, закончив прошлую неделю на уровне 27,6 гривен за доллар.

«Рынок сам регулировался, и НБУ лишь два дня присутствовал на рынке с приобретением валюты объемом до 20 млн долларов в день для пополнения резервов. Такое присутствие не имело влияния на курс и лишь могло несколько замедлить укрепление», — подчеркнул эксперт.

Что будет с курсом доллара в августе: прогноз курса валют на месяц