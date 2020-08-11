Дочь российского президента Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса.

Об этом пишет РИА Новости.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — цитирует Путина издание.

Отметим, соответствующее заявление Путин сделал в ходе совещания с правительством, где объявил о государственной регистрации первой российской вакцины от COVID-19.

Путин также рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».

Ранее израильский иммунолог профессор Яков Беркун заявлял, что вакцина от коронавируса должна пройти третий этап испытаний, в котором должны принять участие тысячи людей, в противном случае любая неудача и проблемы приведут к росту антипрививочного движения.

Также сообщалось о том, что Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от коронавирусного заболевания COVID-19.