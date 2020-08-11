Национальный банк Украины на 11 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,60 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара опустился на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 27,6007 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 10 августа составляет 27,6486 гривен за 1 доллар.

В Украине растет экономическая пропасть между богатыми и бедными. Несмотря на то, что летом в Украине начался стремительный рост зарплат (среднестатистический работник стал богаче более чем на 1000 гривен), изменения коснулись далеко не всех. При этом Украина очень отстает по уровню зарплат от европейских соседей.

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что курс доллара в ближайшее время ожидается в диапазоне 27,65−27,85 гривен.