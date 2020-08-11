9 человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки. Авария произошла в Днепре на улице Щепкина.

Подробности сообщает «Информатор».

Предварительно, грузовик внезапно выехал на полосу встречную движения, где протаранил пассажирский Sprinter. Травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Пятеро из них госпитализированы. Самые серьезные повреждения получили мужчины в возрасте 30 и 29 лет.

Главврач Днепровской облбольницы Мечникова Сергей Рыженко говорит, что у пострадавших травмы головы, ушибы и рваные раны головы. Их уже осмотрели нейрохирурги и реаниматологи. Состояние мужчин на данный момент оценивают как средней тяжести. После проведения томографии, их из реанимации перевели в отделение нейрохирургии. Угрозы жизни нет.

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