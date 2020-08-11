COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 20 миллионов 90 тысяч 541 человек. Выздоровели уже свыше 12 миллионов. Умерли 736 тысяч 208 человек.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Больше всего людей болеют в США (5 094 394), Бразилии (3 057 470) и Индии (2 268 675).

Статистику смертности также возглавляют США, где умерли уже 163 461 человек. Затем идут: Бразилия — 101 752, Мексика — 53 003, Великобритания — 46 611, Индия — 45 257, Италия — 35 209, Франция — 30 327, Испания — 28 576, Перу — 21 276, Иран — 18 616, Россия — 14 973, Колумбия — 13 154, Южная Африка — 10 621 и Чили — 10 139.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки 1 158 новых случаев COVID-19. В пяти регионах за день заболело свыше 100 человек.

Ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать повсеместное повреждение жизненно важных органов, а у некоторых возникают проблемы со здоровьем, которые будут длиться месяцами и даже годами после инфицирования. Согласно исследованию ученых, более чем у половины из 1 216 инфицированных COVID-19 из 69 стран мира, которым сделали сканирование сердца, обнаружили аномальные изменения в этом органе.