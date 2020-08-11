В штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил руководству Беларуси мирно передать власть народу.

Об этом сообщает «Наша Нива».

Также в штабе выразили поддержку участникам акций протестов по всей Беларуси. Представители Тихановской призвали власть отказаться от насилия в отношении мирных граждан.

«Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в заявлении штаба.

По всей территории Беларуси уже третий день продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов.

Согласно предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Светлана Тихановская уже подала в ЦИК протест на результаты выборов.

Тем временем, пропагандистская машина Беларуси и России включилась на полную мощь в связи с протестами в Минске. Сторонники Александра Лукашенко активно продвигают идею о том, что в массовых протестах в столице Беларуси замешана Украина и США.

Как сообщалось ранее, выборы в Беларуси, на которых официально победил действующий президент Александр Лукашенко, обернулись не только массовыми протестами, но и забастовками. Одним из первых 11 августа объявил забастовку Минский электротехнический завод им. Козлова.