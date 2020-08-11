Выборы в Беларуси, на которых согласно данным ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко, обернулись массовыми протестами. 10 августа акции проходили не только в Минске, но и в других городах. Напомним, на 11 августа в Беларуси была объявлена всеобщая забастовка.

Как сообщает Zavtra, изначально протестующие должны были собраться возле стелы на проспекте Победителей в Минске, но ОМОН заранее заблокировал подходы к ней. Тогда демонстранты объявили сборы в разных районах города, затем группы встречались в центре.

В итоге, как пишет Медуза, главные противостояния произошли возле станции метро Пушкинская и универсама «Рига».

Противников Лукашенко разгонял спецназ при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Демонстранты в ответ бросали фейерверки и по несколько раз возводили баррикады.

В ходе стычек был погибший. Официальная причина, по которой погиб мужчина, неизвестна: МВД заявляет, что он якобы пытался бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руках, по другой версии — он пострадал от светошумовой гранаты, которую бросили со стороны силовиков.

Сколько всего человек задержали, сколько пострадали, пока неизвестно.

Отметим, те, кто готов помочь протестующим также организовались — в сети публикуют адреса открытых аптек, подъездов, где можно спрятаться от ОМОНа, адреса, где митингующим оставляют воду. Есть даже те, кто готов прятать противников Лукашенко у себя дома и оказывать им медицинскую помощь, они также оставляют адреса и телефоны.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Корреспондент Белорусской службы Радио Свобода сделала эти фото днем 10 августа в военном госпитале в Минске. Сюда везли раненых после столкновений 9 августа на проспекте Победителей. Ожоги и осколочные ранения от светошумовых гранат и резиновых пуль, травмы. Один из пострадавших, Сергей, рассказал, что в ночь на 10 августа во второе хирургическое отделение госпиталя вместе с ним привезли еще 25 человек».

Медуза — LIVE также собрала подборку фото

Одновременно с событиями в Минске, в Бресте военные отказывались бить протестующих

Как сообщалось ранее, Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей после президентских в Минске.

Соперница Лукашенко обжаловала результаты выборов в Беларуси.