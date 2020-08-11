На Донбассе во вторник, 11 августа, было зафиксировано новое нарушение режима прекращения огня.

Как сообщается на странице ООС в Facebook, был зафиксирован один обстрел.

Пророссийские террористы совершили выстрелы из подствольного гранатомета у Марьинки. К счастью, пострадавших в рядах ВСУ нет.

«В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению», – сказано в сообщении.

В штабе ООС также отмечают, что на всех участках фронта «режим тишины хранился в полной мере». Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

«Со времени, когда было провозглашено режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – подытожила пресс-служба.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики на Донбассе начали использовать перемирие для укрепления и усиления своих боевых позиций.

А также, власти Украины подтвердили, что уже две недели на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.