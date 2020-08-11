На границе Украины и Беларуси до 30 августа приостановили пропуск граждан. Запрет касается людей, которые намерены пересечь границу для сбора дикоросов.

Подробности сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Прекращается пропуск граждан на территорию ландшафтного заповедника «Ольманские болота». В то же время в Ровненской области действуют временные места упрощенного пересечения госграницы «Познань», «Березовое» и «Дроздынь».

«Начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление свершений пропускных операций в местах упрощенного пропуска «Познань», «Березовое» и «Дроздынь» жителей пограничных районов при наличии паспорта, пропуска, выданной органами пограничной службы Республики Беларусь на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника «Ольманские болота», — говорится в сообщении.

Границу можно будет пересекать только в пешем порядке или на велосипедах.

По словам главы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, на фоне выборов в стране никаких провокаций или нестандартных ситуаций зафиксировано не было.

Отметим, вот уже несколько дней после выборов в Беларуси неспокойно — проходят протесты противников Лукашенко. Пропагандистская машина Беларуси и России включилась на полную мощь в связи с протестами в Минске. Сторонники Лукашенко активно продвигают идею о том, что в массовых протестах в столице Беларуси замешана Украина и США.