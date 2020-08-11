В Киеве в воздух подняли огромный флаг Беларуси в знак солидарности с участниками протестов в стране.

Соответствующее видео опубликовано на странице Dronarium Украина в YouTube.

Флаг Беларуси в небо над Киевом был запущен с помощью дрона.

«Отвечать силой на мирный протест вместо диалога — недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции достоинства, поэтому наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси», — говорится в подписи к видео.

В Dronarium напомнили, что они неоднократно поднимали флаги «для тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайда, полет над Киевом флага крымско-татарского народа».

Тем временем, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, записала новое видеообращение, в котором призвала людей прекратить протесты.

Как мы уже рассказывали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко — придушит протесты в стране. Поэтому, в стране маловероятен сценарий украинского «Майдана».

А также, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву.