Стало известно, как максимально снизить риск заражения коронавирусом в помещении.

Профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США) Шелли Миллер считает, если вирус попал в воздух внутри здания, можно попробовать удалить патоген из помещений или дать доступ свежему воздуху снаружи. Об этом пишет The Conversation.

Если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме следует не реже 6 раз каждый час. Этот показатель называется скоростью воздухообмена. В коммерческие зданиях воздух обычно подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в жилых домах – через открытые окна, двери и щели.

В случае пандемии обновление воздуха должно происходить чаще.

Так, исследование, проведенное в 2016 году, показало, что скорость воздухообмена, равная 9 разам в час, помогает уменьшить распространение SARS, MERS и H1N1 в больнице Гонконга.

Чтобы узнать, является ли уровень воздухообмена в помещении оптимальным для предотвращения распространения коронавируса, можно определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион (ррm), в хорошо проветриваемых помещениях – около 800 частей на миллион.

По мнению Миллера, чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация должна быть ниже 600 ppm.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине за сутки 1 158 новых случаев COVID-19. В пяти регионах за день заболело свыше 100 человек.

А тем временем, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль, чиновники вернут строгий карантин.