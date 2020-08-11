Группе ученыых удалось сделать прорыв в лечении инфекций, включая коронавирусную.

Как сообщается в публикации издания Nature Communications, международная группа ученых под руководством Мельбурнского королевского технологического института сделала важное открытие.

Ученые выяснили, что возбудители малярии в значительной степени зависят от активности ферментов протеинкиназ в красных кровяных тельцах.

Также выяснилось, что разработанные для борьбы с раком лекарства, подавляющие эти ферменты, очень эффективны в уничтожении паразитов.

Это позволит снизить стоимость терапии и ускорить внедрение новых препаратов, действующих против малярии и других вирусных и бактериальных инфекций, в том числе СOVID-19 и гепатита, устойчивых к антибиотикам.

Такие препараты, которые нацелены на молекулы организма-хозяина, а не на сам патоген, позволяют исключить возможность быстрого развития возбудителя заболевания за счет мутации молекулы-мишени лекарства.

Как мы уже сообщали ранее, дочь российского президента Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса.

Тем временем, вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.