Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими, хотя 10 августа боевики продолжали нарушать режим перемирия.
Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
По его информации, боевики совершили одну провокацию — из стрелкового оружия обстреляли Красногоровку. Выстрел был неприцельным и не нес угрозы жизни и здоровью, бойцы ООС огонь в ответ не открывали.
10 августа потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
11 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 серпня 2020 рокуСитуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.У районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об’єднаних сил.У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн. гривень.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 10. August 2020
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что уже две недели на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.