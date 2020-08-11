Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 11 серпня 2020 рокуСитуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.У районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об’єднаних сил.У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн. гривень.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 10. August 2020