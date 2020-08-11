Боевики на Донбассе начали использовать перемирие для укрепления и усиления своих боевых позиций.

Об этом рассказали бойцы ВСУ с передовой на Попаснянском направлении в Луганской области, передает 5 канал.

По их словам, строительные материалы и боеприпасы теперь возят, даже не скрываясь.

«Они даже не ночью уже передвигаются, а днем. Видно, что грузовой автотранспорт, подвозит лес, камни. Они роются вперед, а не назад, плюс укрепление делают. За это время они укрепятся и закопаются, что их не достанем потом нормально», – отметил военнослужащий ВСУ Виталий.

По словам другого военного Владислава, было спокойнее, когда оккупанты стреляли, чем когда они молчат.

«Когда молчат, то не знаешь, чего от них ожидать. Когда они стреляют, то по звуку определяешь, где они находятся», – подчеркнул он.

А старший наблюдательной группы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Роман не верит, что перемирие продлится долго.

«Это же враг! С ним невозможно договориться! Никто не знает, какие у них планы», – добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими, хотя 10 августа боевики продолжали нарушать режим перемирия.

Тем временем, власти Украины подтвердили, что уже две недели на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.