12 августа православная церковь вспоминает святых апостолов Силу и Силуана, а в мире отмечают Международный день молодежи.

Zavtra рассказывает, что нельзя делать 12 августа, какие приметы и традиции нужно соблюдать в этот день.

Международный день молодежи 12 августа:

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Генеральная Ассамблеея ООН установила праздник 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Впервые Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

День Силы та Силуана

В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла.

Приметы на 12 августа

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.

Если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.

Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.

В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.

Что нельзя делать 12 августа

В этот день нельзя ходить в магазины – можно потратить лишнее и нанести вред своему бюджету.

Рекомендуется избегать сплетен и пустых разговоров.

Нельзя отказывать 12 августа бездомным и беспомощным.

Как мы уже рассказывали ранее, Медовый Спас, или Первый Спас, Маковея, традиционно отмечается 14 августа. В этот день православные чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.