После массовых акций протестов в Беларуси, в больницы страны было госпитализировано более 200 человек.

Об этом в сообщает «TUT.by«.

«В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей», — заявили в министерстве и добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

Также в Минздраве Беларуси сообщили, что несколько человек получили черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота.

«В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи», — подытожили в Минздраве.

Ранее мы рассказывали, что под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Напомним, выборы в Беларуси, на которых согласно данным ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко, обернулись массовыми протестами. 10 августа акции проходили не только в Минске, но и в других городах.

На 11 августа в Беларуси была объявлена всеобщая забастовка.