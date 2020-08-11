В Беларуси идет третий день протестов после выборов президента страны. В центр Минска силовики начали стягивать военную технику.

Об этом сообщает телеканал Белсат.

Так, военная машина на базе танка Т-64 была замечена на проспекте Мешерова. Впереди машины расположен ковш, с помощью которого улицы могут быть очищены от баррикад протестующих.

Кроме того, в оппозиционных белорусских телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Тем временем, начало новой акции протеста в Минске быыло анонсировано на 19 часов.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси.

По данным официального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская — 6,8%.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве в воздух подняли огромный флаг Беларуси в знак солидарности с участниками протестов в стране.

А также, в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил руководству Беларуси мирно передать власть народу.