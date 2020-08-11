11 августа православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. Народное название праздника — Никола Осенний или Туманник.

Zavtra напоминает, что Рождество Николая Чудотворца важный церковный праздник, в этот день принято посещать церковную службу.

Рождество Николая Чудотворца — история праздника

Согласно преданию Николай Угодник родился в 270 году в состоятельной семье христиан в Патарах — греческом городе-колонии. С ранних лет он проявил желание служить Богу, был чтецом. Будучи обеспеченным, он всегда помогал бедным, а лишившись родителей и вовсе раздал свое наследство, чтобы полностью посвятить жизнь вере и остаться при храме.

Вначале Николай Чудотворец служил священником в церкви, где настоятелем был его родной дядя. Затем получил чин епископа в Мире. Прихожане приняли нового епископа, ценили его за доброту и отзывчивость, кроткий и справедливый нрав. Кроме того, он прославился сотворением чудес — молитвенно спас Миры от голода, воскрешал моряков после крушений, освобождал из тюрем незаконно осужденных.

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Николай Чудотворец умер в 350-х годах и был захоронен при храме Мир Ликийских. Его тело мироточило, рядом с ним исцелялись больные. Со временем мощи перенесли в итальянский город Бари и в связи с этим установили базилику, где хранится ковчег во имя святого. Часть мощей также хранится в Венеции, часть осталась в Мирах.

Николай Чудотворец (Святой Николай) популярен в народе. Ему молятся путешественники, страдающие от голода или болезней, ищущие средства к существованию или покровителя-защитника, желающие мира, исполнения желания, установления добра. Считается, что Святой Николай покровитель детей (это он приносит подарки детям в декабре).

Что можно и чего нельзя делать 11 августа

Можно есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу. В этот день нужно молитвенно обратиться к святителю, постараться зайти в храм. В церкви перед утренней службой можно заказать молебен Николаю за здравие.

Принято: жертвовать деньги, одежду, отдавать долги.

В этот день нельзя: ссориться, сквернословить, заниматься стиркой, глажкой и уборкой, давать в долг.

Приметы 11 августа

Если утро выдалось туманным, то овес и ячмень дадут богатый урожай. Если туман стоит весь день — остерегайся гибели пчел, такая погода вредна для медоносных насекомых. Если второй раз зеленеет овес — осень предстоит дождливая. И, наоборот, осень будет теплой, если утром 11 августа не похолодало и не чувствуются заморозки.