Известный украинский шоумен Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Артист пойдет на выборы в октябре 2020 года от партии «Голос». Соответствующее заявление он сделал 11 августа во время презентации политсилы.

Таким образом он подтвердил слухи, которые уже давно распространялись в интернете.

«Вы знаете меня как успешного телеведущего. Вы знаете меня как военного волонтера, которому люди доверили десятки миллионов гривен для помощи украинской армии. Вы знаете меня как человека, которому не безразлично то, что происходит в Украине, как человека, у которого всегда была своя позиция. И я никогда не боялся озвучивать ее вслух. Сегодня я хотел бы, чтобы вы узнали меня с другой стороны – как человека, которому не безразлично то, что происходит в Киеве», – сказал Притула.

По словам шоумена, ему не безразлично, ведь он живет в столице, создал здесь семью, воспитывает детей, работает и платит налоги.

«Я очень рад, счастлив, имею честь быть сегодня здесь среди вас, людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку, я баллотируюсь на должность городского головы Киева», – подчеркнул Притула.

Как мы уже сообщали ранее, Ирина Верещук стала единым кандидатом от «Слуги народа» на выборы мэра Киева.

А также, стало известно, кто, возможно, будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах Украины: Одессе, Харькове и Днепре. К примеру, один из постов может занять известный КВНщик.