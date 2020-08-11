Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву.

Как сообщает Zavtra, об в Twitter сообщает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он также пишет, что она в безопасности.

Отметим, 10 августа Линкявичюс сообщал, что не может дозвониться до Тихановской в течение нескольких часов, и «ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам».

Дождь пишет, что накануне штаб Тихановской сообщил, что ее удерживают в ЦИК Беларуси, куда она пошла отнести документы. Одновременно с этим в ЦИК говорили, что она покинула комиссию сразу после подачи жалобы.

Позже ее пресс-секретарь Анна Красулина заявила, что выйдя из ЦИК, Тихановская сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось о том, что Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей после президентских в Минске.

Выборы в Беларуси, на которых согласно данным ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко, обернулись массовыми протестами. 10 августа акции проходили не только в Минске, но и в других городах. Противников Лукашенко разгонял спецназ при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Демонстранты в ответ бросали фейерверки и по несколько раз возводили баррикады.