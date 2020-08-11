Помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй раскритиковала соданную Рф вакцину от коронавируса.

Как она заявила, есть сомнения в «достаточности» исследований и испытаний вакцины, о создании которой в РФ заявили сегодня, 11 августа.

По ее словам, США придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.

«Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так… У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — отметила Конуэй.

Создание вакцины в РФ также прокомментирвал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

«Цель не в том, чтобы первыми получить вакцину. Наша цель — в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной для американцев и людей по всему миру», — заявил министр.

Напомним, российская вакцина получила название «Спутник V» и поступит в оборот с нового года. Ожидается, что вакцина позволяет сформировать иммунитет на пару лет.

Как мы уже сообщали ранее, в Центре им. Гамалеи, где будут производить разработанную в России вакцину от коронавируса, не знают, когда и как ею успела вакцинироваться дочь Владимира Путина.

Также сообщалось о том, что Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от коронавирусного заболевания COVID-19.