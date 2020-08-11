Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает «Украинская правда». Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

По словам адвоката Кузьменко, арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, потому что в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В суде также были поручители, готовые взять Кузьменко на поруки. В частности, депутат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест. В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители, уже недействительны, потому что расследование завершено.

Ранее мы уже сообщали, что одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили меру пресечения.

А Печерский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей.