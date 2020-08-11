Европейская комиссия одобрила программу помощи Украине в размере 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщатеся на официальном сайте Еврокомиссии, передает Zavtra.

«На сегодня комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса», –сказано в заявлении.

Также подобные меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

«Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями», – сказано в заявлении.

Тем временем, Европейский Союз ввел санкции в отношении структур и граждан России и Китая за кибератаки.

А также, ЕС может ввести новые санкции в отношении Беларуси.