В Украине за сутки 1 158 новых случаев COVID-19. В пяти регионах за день заболело свыше 100 человек.

Об этом сообщает официальная статистика Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано уже 83 115 случаев COVID-19. Выздоровели 44 934 (+575 за прошедшие сутки).

Умерли 1 951 человек (+29 за прошедшие сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям на утро 11 августа

Винницкая область — 3002 (+17)

Волынская область — 4375 (+48)

Днепропетровская область — 1571 (0)

Донецкая область — 982 (+6)

Житомирская область — 2178 (+24)

Закарпатская область — 5875 (+66)

Запорожская область — 959 (+6)

Ивано-Франковская область — 5911 (+114)

Кировоградская область — 725 (+1)

Киев — 9687 (+124)

Киевская область — 4239 (+42)

Львовская область — 11 142 (+161)

Луганская область — 157 (+2)

Николаевская область — 729 (+13)

Одесская область — 4364 (+134)

Полтавская область — 503 (+6)

Ровненская область — 7018 (+95)

Сумская область — 702 (+3)

Тернопольская область — 3375 (+51)

Харьковская область — 5030 (+129)

Херсонская область — 271 (+2)

Хмельницкая область — 1376 (+8)

Черновицкая область — 6867 (+90)

Черкасская область — 1039 (+3)

Черниговская область — 1038 (+14)

Ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать повсеместное повреждение жизненно важных органов, а у некоторых возникают проблемы со здоровьем, которые будут длиться месяцами и даже годами после инфицирования. Согласно исследованию ученых, более чем у половины из 1 216 инфицированных COVID-19 из 69 стран мира, которым сделали сканирование сердца, обнаружили аномальные изменения в этом органе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.