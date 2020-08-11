В Украине за сутки 1 158 новых случаев COVID-19. В пяти регионах за день заболело свыше 100 человек.
Об этом сообщает официальная статистика Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано уже 83 115 случаев COVID-19. Выздоровели 44 934 (+575 за прошедшие сутки).
Умерли 1 951 человек (+29 за прошедшие сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям на утро 11 августа
Винницкая область — 3002 (+17)
Волынская область — 4375 (+48)
Днепропетровская область — 1571 (0)
Донецкая область — 982 (+6)
Житомирская область — 2178 (+24)
Закарпатская область — 5875 (+66)
Запорожская область — 959 (+6)
Ивано-Франковская область — 5911 (+114)
Кировоградская область — 725 (+1)
Киев — 9687 (+124)
Киевская область — 4239 (+42)
Львовская область — 11 142 (+161)
Луганская область — 157 (+2)
Николаевская область — 729 (+13)
Одесская область — 4364 (+134)
Полтавская область — 503 (+6)
Ровненская область — 7018 (+95)
Сумская область — 702 (+3)
Тернопольская область — 3375 (+51)
Харьковская область — 5030 (+129)
Херсонская область — 271 (+2)
Хмельницкая область — 1376 (+8)
Черновицкая область — 6867 (+90)
Черкасская область — 1039 (+3)
Черниговская область — 1038 (+14)
Ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать повсеместное повреждение жизненно важных органов, а у некоторых возникают проблемы со здоровьем, которые будут длиться месяцами и даже годами после инфицирования. Согласно исследованию ученых, более чем у половины из 1 216 инфицированных COVID-19 из 69 стран мира, которым сделали сканирование сердца, обнаружили аномальные изменения в этом органе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина.