Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко — придушит протесты в стране. Поэтому, в стране маловероятен сценарий украинского «Майдана».

Такое мнение выразил политический обозреватель родом из Беларуси Игорь Тышкевич, комментируя масштабные протесты в стране, передает Obozrevatel.

«Эта волна протестов, скорее всего, будет придушена, если не разрастется. В основном протестует городской средний класс, но того очень мало, чтобы одержать победу. Если протесты не поддержат другие социальные группы, через 2-3 недели они будут подавлены властью. Беларусь – не Украина, там протестуют по-другому, поэтому ожидать такого противостояния как Майдан в Украине, там не стоит», – считает Тышкевич.

По его мнению, после репрессий в Беларуси может начаться период «оттепели», а через год, при таком сценарии, там попытаются создать демократический заповедник, симулируя демократические процессы.

«Власть попытается снять напряжение и вписать средний класс в систему политической коммуникации в обществе. Если же этого не произойдет, тогда возможен вариант долгого противостояния и вмешательство внешних политических игроков», – подчеркнул эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, пропагандистская машина Беларуси и России включилась на полную мощь в связи с протестами в Минске. Сторонники Александра Лукашенко активно продвигают идею о том, что в массовых протестах в столице Беларуси замешана Украина и США.

А также, на границе Украины и Беларуси до 30 августа приостановили пропуск граждан.