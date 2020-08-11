В Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме в результате которого погибла женщина.

Как сообщает издание Сегодня, инцидент произошел на улице Полковника Потехина, 2.

Пожар вспыхнул на балконе, а затем огонь перешел на захламленную квартиру.

«Сообщение о пожаре в доме по адресу Полковника Потехина, 2, поступило на пульт спасателей в 13:40. На место выехали пожарные. Здание каскадное. Поэтому точно неизвестно, где произошел пожар, – на 5 или 6 этажах. Предварительно, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Выгорела захламленная малосемейная квартира», – объяснили журналистам в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщается, что в квартире в момент пожара находилась женщина, 1940 года рождения, которая погибла. Также в больницу госпитализировали мужчину, который отравился продуктами горения.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве сожгли Tesla, которая принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

А также, на оккупированном Донбасе в городе Торез загорелся пятиэтажный дом.