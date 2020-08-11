В Киеве сожгли Tesla, которая принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

Об этом Обозревателю рассказали источники в правоохранительных органах. Возгорание произошло около 3 часов утра 11 августа. Возгорание удалось ликвидировать через несколько минут.

Собеседник издания утверждает, что Tesla подожгли. На крышу автомобиля поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет. Машина повреждена огнем.

Ранее СМИ сообщали, что у бывшего главы Офиса президента есть Tesla Model X, которую он купил в 2016 году. Эту машину многие украинцы помнят, как автомобиль, в котором в свое время записывал обращения к народу президент Владимир Зеленский.