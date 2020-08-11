Выборы в Беларуси, на которых официально победил действующий президент Александр Лукашенко, обернулись не только массовыми протестами, но и забастовками, одна из них была анонсирована на сегодня, 11 августа.

Как сообщает Telegram-канал Мая краіна Беларусь, первым на забастовку ушел Минский электротехнический завод им. Козлова.

Напомним, 10 августа на забастовку частично (два цеха — трубопрокатный и канатный) уходил Белорусский металлургический завод. Затем на работники завода решили возобновить работу, а в Минск отправить документ с требованием провести честные выборы. Директор завода пообещал не увольнять и не наказывать бастующих.

Между тем, 11 августа стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова рассказала TUT.by, что ее вывезли из страны белорусские власти. Это позволило освободить начальника ее штаба Марию Мороз.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала Ковалькова.