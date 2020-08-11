В Центре им. Гамалеи, где будут производить разработанную в России вакцину от коронавируса, не знают, когда и как ею успела вакцинироваться дочь Владимира Путина.

Соответствующий комментарий «Интерфакс» дал директор Центра Александр Гинцбург.

Он предположил, что дочь Путина была добровольцем, «а в лицо он их не знает».

«Наверно, добровольцем была, я паспорта не смотрел. В лицо всех добровольцев не знаю, это не ко мне. Я от вас это впервые слышу», – ответил журналистам Гинцбург.

Сами россияне удивились, почему первой вакцину от COVID-19 получила именно дочь Путина, а не медики, которые подвергают свою жизнь опасности больше.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе совещания с правительством объявил о государственной регистрации первой российской вакцины от COVID-19. Он также добавил, что его дочь уже вакцинировалась. Несмотря на то, что Путин не назвал имя дочери, СМИ предполагают, что речь идет о российской спортсменке, общественном деятеле Екатерине Тихоновой.

Ранее сообщалось о том, что Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от коронавирусного заболевания COVID-19.

Одновременно с этим израильский иммунолог профессор Яков Беркун заявлял, что вакцина от коронавируса должна пройти третий этап испытаний, в котором должны принять участие тысячи людей, в противном случае любая неудача и проблемы приведут к росту антипрививочного движения.