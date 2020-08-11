Погода 12 августа будет продиктована холодным атмосферным фронтом. Местами ожидаются дожди, которые будет сопровождать похолодание.

Соответствующий прогноз дала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 12 августа в тылу фронта ощутимо снизится температура — на севере Украины воздух будет прогреваться лишь до 19-23 градусов.

«В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде», — говорит синоптик.

Температура воздуха ожидается низкой на севере: 19-23 градуса, на юге — 27-32 градуса.

В большинстве областей 24-28 градусов.

В Киеве среда будет свежей, днем ​​около 20-22 градусов, осадки маловероятны.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.