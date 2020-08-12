Кабинет министров Украины утвердил упрощение правил пересечения КПВВ для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Zavtra.

Теперь абитуриентам украинских вузов, которые прибывают с временно оккупированных территорий, не нужно проходить обязательную самоизоляцию.

«Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР», — указывается в сообщении.

Нововведение распространяется на граждан Украины:

• место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной Украине территории при выезде с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;

• место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию полуострова;

• в случае, если пересечение осуществляется для защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Как мы уже сообщали, Киев и 9 областей Украины не могут ослабить карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

А также, в Минздраве решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один, разрешив таким образов изменить критерии определения зон карантина.