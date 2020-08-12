Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 серпня 2020 рокуСитуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.11 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 11. August 2020