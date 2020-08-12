Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается полностью контролируемой украинскими военными, хотя боевики продолжают нарушать режим перемирия.
Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.
11 августа на участках ответственности наших подразделений зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неприцельный обстрел из подствольного гранатомета фиксировали в районе Марьинки, а из стрелкового оружия — в районе Широкино.
«Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении Штаба.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Сегодня, 12 августа, зафиксировали вражескую провокацию в районе Марьинки — со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 серпня 2020 рокуСитуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.11 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 11. August 2020
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока невозможны.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что уже две недели на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.