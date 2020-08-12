Пророссийкие боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в течении 12 августа, несмотря на действующий режим полного прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Zavtra.

К счастью, в результате обстрелов боевых потерь или ранений среди бойцов ВСУ нет.

Так, было в течение дня было зафиксировано несколько неприцельных автоматических очередей оккупантов из стрелкового оружия в районе Марьинки и Пивденного.

Также обстрел был зафиксирован неподалеку Красногоровки. Боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина в ближайшее время не вернет аннексированный Крым. Ситуацию можно будет исправить только после ухода Владимира Путина с президентского поста.

А также, с начала перемирия на Донбассе боевики «ЛДНР» понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными.