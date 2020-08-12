Погода нанесла удар по Днепру — сразу по нескольким районами мегаполиса 11 августа пронеслась буря, которая сопровождалась обильными осадками и градом. Из-за стихии были повалены деревья, а машины побиты градом.

Об этом передает издание «Информатор«.

Сообщается, что центральные улицы Днепра затопило так сильно, что автомобили были вынуждены «плыть» по дорогам.

Размер градин достигал 5-гривневой монеты, а мощный ветер повалил деревья.

Крупный град наблюдался на улице Воскресенской и проспекте Яворницкого.

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