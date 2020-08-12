Национальный банк Украины на 12 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,59 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара всего на 1 копейку опустился, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 27,5982 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 августа составляет 27,6007 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,5562 грн.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен. Также возможно незначительное укрепление гривны.