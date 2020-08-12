Украине нужно заранее и в полном объеме учиться оценивать все военные возможности любого потенциального противника.

Такое заявление в интервью «Интерфакс-Украина» сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас в мире проходят войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами.

«Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов. Перед любой страной сейчас стоят следующие риски: глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это – деньги и модернизация», – сказал Буданов.

Он также подчеркнул, что у некоторых стран сильно выражена склонность к интенсификации разного рода гибридных воздействий на Украину, чтобы подтолкнуть к тому или иному вектору развития, который был бы выгоден для этих стран, но не для нас:

«Так вот, наша задача – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника».

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Россия осенью не пойдет открытой войной на Украину, у российского президента Владимира Путина есть другая задача — поглотить Беларусь.

А вот член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев считает, что нехватка воды в оккупированном Крыму может вынудить Путина вторгнуться в Украину, поскольку войска РФ испытывают большую потребность в водных ресурсах.